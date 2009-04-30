Serdar Tatar'a 33 yıl hapis

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Fort Dix askeri üssüne saldırı planlamaktan suçlu bulunan Serdar Tatar adlı Türk 33 yıl hapse mahkum edildi.



Türkiye'den 10 yıl önce ailesiyle ABD'ye göç eden 25 yaşındaki Serdar Tatar'ın, aynı davada suçlu bulunan diğer 4 sanığa göre saldırı planında daha az rol oynadığı gerekçesiyle cezasının 33 yılla sınırlandırıldığı kaydedildi.



Saldırı planındaki rolü Fort Dix'in haritasını bulmak olan Tatar, söz konusu haritayı babasının üs yakınlarındaki pizzacı dükkanından tedariketmişti.



Serdar Tatar ve diğer dört kişi, geçen ay, New Jersey eyaletindeki Fort Dix askeri üssüne saldırı planladıkları gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemede jüri tarafından suçlu bulunmuşlardı.



Mahkeme 2 gün süren ceza duruşmasında, Arnavut kökenli 3 kardeşe dün, Ürdünlü Muhamed Shnewer'a da bugün aynı suçtan ömür boyu hapis cezası vermişti.

