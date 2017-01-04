"Serdar Taşçı Trabzonspor'la anlaştı"

Trabzonspor, Emmanuel Mas ve Joao Pereira'nın ardından üçüncü transferini de gerçekleştirdi. Stoper transferinde Serdar Taşçı ile görüşmelerini bir süredir devam ettiren Trabzonspor, Spartak Moskova ve futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Rusya Haber Ajansı'na göre (TASS) bir süredir ücret konusunda pazarlıklarını sürdüren taraflar arasında anlaşma sağlandı ve oyuncu ile el sıkışıldı. Son olarak futbolcunun yıllık ücreti konusunda anlaşma sağlanamadığı belirtilmişti.

2.3 milyon Euro alacak

Bordo-mavili ekibin oyuncuyla sözleşme imzaladığı duyurulurken, kontrata dair detaylar da verildi. 29 yaşındaki savunmacının 3.5 yıllık kontrat ile yıllığı 2.3 milyon Euro'ya evet dediği bildirildi.

Stuttgart ve Bayern Münih forma giyen Serdar Taşçı, 14 kez Almanya Milli Takımı forması giydi.