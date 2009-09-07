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Spor

Serdar Özkan'dan iyi haber

07 Eylül 2009 19:25

Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile yapacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarına bir günlük aradan sonra devam etti.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin verdiği izinle dünü dinlenerek geçiren siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, bu sabah 1 saat 40 dakika süren bir çalışma yaptı.

Siyah-beyazlılar, ısınma, koordinasyon ve şut çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Denizli'nin, maç sırasında futbolcularına uyarılarda bulunduğu görüldü.

İBRAHİM TORAMAN DİNLENDİRİLDİ

Sakatlığı geçen Serdar Özkan, takımla çalışmaya başlarken, Ümit Milli Futbol Takımı ile yapılan hazırlık maçından sonra sağ ayak topuğunda ağrı oluşan İbrahim Toraman dinlendirildi.

İki kaleciyle birlikte toplam 12 futbolcunun yer aldığı antrenmanda sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Yusuf, Rüştü, Nobre, Bobo, Batuhan ve Delgado takımdan ayrı koşu yaptı.

Bu arada teknik direktör Denizli, sakatlıkları bulunan futbolcularla saha içinde birebir görüşmeler yaptı.

Milli takımlarda bulunan Nihat, İsmail, İbrahim Kaş, Holosko, Sivok, Tello, Necip ve Rıdvan antrenmanda yer almadı.
Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını yarın sabah basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

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