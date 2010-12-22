-SERDAR ÖZKAN'A "Ö" ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Galatasaraylı futbolcu Serdar Özkan, otomobilinin plakasının harf grubunda değişiklik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Serdar Özkan katılmazken, avukatı hazır bulundu. Avukat Serkan Kartal, atılı suçun unsurları oluşmadığından müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, Özkan'ı "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Özkan'ın sabıkasız oluşu, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, duruşmadaki tavrı ile ileride bir daha suç işlemekten çekineceğine kanaat getiren mahkeme, sanığa verilen ceza hükmünün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, Özkan'ın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına da karar vererek, 5 yıl süreyle bir suç işlememesi halinde hakkındaki bu kamu davasının düşürülmesini, suç işlemesi halinde ise verilen hükmün açıklanmasını karara bağladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Serdar Özkan'ın arabasının plakasındaki harf grubunda bulunan "Ö" harfinin sahte olduğu belirtilerek, sanığın "resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılması istenmişti.