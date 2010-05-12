Serdar Özkan Galatasray'la imzaladı mı?

T24 - Beşiktaşlı futbolcu Serdar Özkan, şu an için herhangi bir kulüple anlaşma sağlamadığını söyledi.





Serdar, adının Galatasaray ile anılması konusunda, kendisinin de daha çok çevresinden bunları duyduğunu belirterek, ''Kimseyle anlaşma sağlamadım. Çeşitli görüşmelerimiz var. Ama kimseyle anlaşmaya varmadım. İmza falan da atmadım'' dedi.





Beşiktaş Kulübü ile 31 Mayıs'a dek sözleşmesinin sürdüğünü hatırlatan Serdar, ''31 Mayıs'a kadar hiçbir yere imza atmam'' derken, siyah-beyazlı kulüple görüşmeleri konusundaki soruyu da ''Son durumu bilmiyorum. Görüşüyorlar mı, görüşmüyorlar mı, bilmiyorum. Bazı şeyleri oluruna bıraktım. Çok üstüme geliyorlar, karalamaya çalışıyorlar. 31 Mayıs'tan sonra önüme bakacağım'' diye yanıtladı.