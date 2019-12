-SERDAR ÖZKAN: FENERBAHÇE MAÇI DOSTLUK İÇİNDE GEÇSİN VENLO (A.A) - 20.07.2010 - Galatasaray'ın yeni transferlerinden Serdar Özkan, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde ortamın gerilmeye çalışıldığını söyledi. Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, yeni transferlerden Serdar Özkan ve Ali Turan düzenlenen basın toplantısına katıldı. Serdar Özkan, Almanya'nın Mönchengladbach kentinde oynanacak Spor Toto Dostluk Kupası maçının sonuçta bir hazırlık karşılaşması olduğuna dikkati çekerek, ''Ortam gerilmeye çalışılıyor. Bunlara hiç gerek yok. Ortamın nasıl gerildiğini herkes biliyor. İsim vermeme gerek yok. Dostluk içinde bir maç olsun'' dedi. Serdar Özkan ve Ali Turan, toplantının başında, Hakkari'deki çatışmada şehit olan 6 asker için Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundular. Serdar Özkan takım olarak Hollanda'da iyi bir kamp geçirdiklerini düşündüğünü ifade ederek, ''Çok yoruluyoruz ama iyi kondisyon depoluyoruz. Kendimi Galatasaray'a çok iyi hazırlamıştım. Şu anda eğer insanlarda beni iyi görüyorsa, bu bana itici güç olur'' dedi. Galatasaray'a geldiğinde uyum sorunu yaşamadığını belirten Özkan, şöyle devam etti: ''Arda ile yakın arkadaşız ama takımdaki herkes benim arkadaşım. Çok oyuncu ile birlikte milli takımda oynadım. Bu yüzden uyum sorunu kısa sürdü. Arda'da bunda etkili oldu.'' -KEİTA DEĞERLENDİRMESİ- Serdar Özkan, sarı-kırmızlı takımdan ayrılan Keita'nın çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirtti. Genç futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: ''Keita'nın kalitesi belliydi. Taraftarla kurduğu bağ gerçekten çok iyiydi. Ben de Galatasaray taraftarıyla aynı bağı kurabileceğimi düşünüyorum. Bu yetenekte olduğumu biliyorum. Kafamı çok iyi hazırladım ve Galatasaray'a güçlü geldim. Buraya geldiğimde her şeye yeniden başladım. Bu da çalışmalarıma ve yüzüme yansıyor.'' Dünyanın her yerinde tüm futbolcuların milli takımda oynamak istediğini kaydeden Serdar Özkan, ''Benim de milli takımda oynama düşüncem elbette var. Daha önce 4 kez (A) Milli Takım'da oynadım. İnşallah önce Galatasaray'da, sonra da milli takımda devamlı oynamak istiyorum'' dedi. -ALİ TURAN: ''GALATASARAY'DA OYNAMAKTAN ÇOK MUTLUYUM''- Galatasaray'ın bu sezon Kayserispor'dan transfer ettiği Ali Turan ise Galatasaray gibi bir takımda oynamanın anlatılamayan, ancak yaşanabilecek bir duygu olduğunu söyledi. Galatasaray'da oynamaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Turan, ''Galatasaray'da futbol oynamanın duygusu anlatılmaz, yaşanır. Çok büyük bir camiaya geldim. Tam bir aile ortamındayız. Yeni transferleri çok iyi karşılıyorlar'' dedi. Yaklaşık 6 aydır futbol oynamadığına dikkati çeken Turan, ''Maç eksiğim var. Antrenman yönünde hiçbir sıkıntım yok, ama maç eksiğim var. Bunları da hazırlık maçlarında üzerimde atıyorum. Şu anda hiçbir sorunum yok'' diye konuştu. Gerçek mevkisinin aslında stoper olduğunu belirten Ali Turan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Zaman zaman milli takımda ve Kayseri'de de sağ bekte oynadım. Teknik direktör Rijkaard'ın verdiği görevi en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Fenerbahçe karşılaşmasına, diğer hazırlık maçlarına nasıl çıkıyorsak aynı şekilde çıkacağız. Gurbetçi taraftarlara iyi bir maç izletmeyi hedefliyoruz. Her oyuncu gibi hedeflerimden biri de (A) Milli Takım'da oynamak.''