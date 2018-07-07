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Spor

Serdar Özkan Antalyaspor'a geri döndü

ANTALYA, (DHA) - Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen eski oyuncusu Serdar Özkan'la sözleşme imzaladı

07 Temmuz 2018 15:46

ANTALYA, (DHA) - Süper Lig\'de mücadele eden Antalyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği\'nde forma giyen eski oyuncusu Serdar Özkan\'la sözleşme imzaladı.
Erzurum Palandöken\'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip, geçen sezon Gençlerbirliği\'nde forma giyen, eski futbolcusu Serdar Özkan\'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2015- 2017 sezonlarında Antalya forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, takımının Erzurum\'daki kampına katılacak.

(FOTOĞRAFLI)　

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