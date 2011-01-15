-SERDAR ÖZKAN ANKARAGÜCÜ'NDE ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü, daha önce anlaşmaya vardığı Serdar Özkan, Ergin Keleş ve Jaroslav Cerny'ye bugün resmi imzayı attırdı. Saray Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan vekili Nadir Koç, genel menajer Ender Yurtgüven ve futbolcular Serdar, Ergin ve Cerny katıldı. Sarı lacivertli kulüp, Galatasaray'dan bedelsiz olarak transfer edilen Serdar Özkan ile 2,5 yıllık sözleşme imzalarken, Manisaspor'dan bedelsiz alınan Ergin Keleş ve Slavia Prag'tan kadroya katılan Jaroslav Cerny ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı. Törende konuşan Nadir Koç, yeni transferlerin takıma büyük katkı sağlayacaklarına inandığını belirterek, ''Aramıza katılan arkadaşlar takımın gücüne güç katacaklardır. Hedefimiz, çıtayı yükseltmek ve Ankaragücü'nü Türkiye'nin gücü yapmak'' dedi. Futbolculardan Serdar Özkan ise 100 yıllık bir camiaya geldiğini söyleyerek, ''Ortaya konan düşüncelerle benim düşüncelerimde ortak bir noktaya vardık ve Ankaragücü'ne geldim. Takımı en iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Ankaragücü neden şampiyon olmasın? Önümüzde Bursaspor örneği var. Biz de Ankaragücü ile şampiyon olmak istiyoruz'' diye konuştu. Ankaragücü'nün son derece büyük bir kulüp olduğunu kaydeden Ergin Keleş de ''Ankaragücü yıllardır bu ligde söz sahibi takımlardan. Her futbolcu gibi benim de böyle büyük bir kulüpte forma giymek hayalimdi. Saha içi ve dışında sergileyeceğimiz tutumlarla, Ankaragücü'nü başarıya taşıyacağız'' dedi. Genel menajer Ender Yurtgüven ise Yusuf Şimşek'in transferinin gerçekleşmediğini, ancak bir futbolcuyla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.