Serdar olayı büyüyor!

Kulüpten alacaklarını gerekçe göstererek Futbol Federasyonu'na başvuran ve kulüp yönetimince de süresiz kadro dışı bırakılan Kocaelispor kalecisi Serdar Kulbilge olayı büyüyor. Serdar Kulbilge'nin gerekçe olarak, "Hakkımı istedim kadro dışı bırakıldım" demesine rağmen, kulüpten bugün yapılan açıklamada asıl nedenin ihtar çekmek olmadığı, 2 yıllık sözleşmesi olan Serdar'ın bu davranışının altında bonservisini ücretsiz almak istemesinin yattığı belirtildi.



Kocaelispor Kulübü'nden Futbol Şubesi Sorumlusu Murat Karayel imzasıyla yapılan açıklamada, "Kocaelispor Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar sonucunda Sedar Kulbilge'yi süresiz kadro dışı bıraktık. Bırakma sebebimiz, kendisinin iddia ettiği gibi kulüpten alacaklarını ihtar çekerek istemesi değildir. Her futbolcunun hakkını kanuni yollardan araması kadar doğal bir şey yoktur. Ama her şeyin bir zamanı ve yolu yordamı vardır. Etik kuralları vardır" denildi.



Açıklama şöyle devam etti:



"Kendisinin Kocaelispor kulübü ile 2 yıllık sözleşmesi bulunmaktadır. Eğer sezon sonunda başka bir kulübe transfer olmak isterse 500 bin TL kulübümüze getirme şartı bulunmaktadır. Kulübümüze göndermiş olduğu ihtarnamenin altında yatan gerçek budur. Kulübün içinde bulunduğu mali krizde bu paranın ödenemeyeceğini bildiği için, ihtarname çekerek 31 Mayıs'ta kulübe bir lira getirmeden kendisini boşa çıkarmanın kurnazlığını gösterecek kadar profesyonel (!) hareket etmiştir."



Murat Karayelin açıklamasında, ligin bitimine 5 hafta kaldığı da hatırlatılarak, "Her maçımızı final niteliğinde oynayıp, ligde kalmaya takım olarak, camia olarak odaklanmışken kendisi bu işlerin peşinde koşmayı tercih etmiştir. İhtarnameyi bugün de çekse, sezon sonunda da çekse hukuki olarak bir şey değişmeyecekti. Kulüp olarak sezon sonuna kadar ödeyemesek bile kendisi bir şekilde önümüzdeki sezon başı bu alacağını Futbol Federasyonu'nda tahsil edecekti. Ayrıca bugüne kadar kendisine net olarak ödenmiş 804.000 TL ile takım içinde en fazla ücreti alan futbolcu konumunda olan Serdar Kulbilge'nin para konuşmaya hakkı olmadığını düşünüyoruz. Süper Ligde mücadele eden kulüplere bir baksın bakalım birkaç istisna dışında bu ekonomik kriz ortamında oynadığı kulüpten bu kadar para alabilen başka bir futbolcu var mı?" denildi.