Serdar Kuzuloğlu'na FETÖ gözaltısı (2)

SERBEST BIRAKILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, İstanbul\'da sabah saatlerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuzuloğlu, polisteki ifadesinden sonra savcının talimatıyla akşam saatlerinde gözaltında tutulduğu Şişli Emniyet Müdürlüğü\'nden serbest bırakıldı.

Bu arada Kuzuloğlu\'nun gözaltına alınma nedeniyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Serdar Kuzuloğlu\'nun FETÖ\'nün gizli olarak kurduğu ve daha sonra Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kapatılan internet sitelerinin isimlerini çıktığı televizyon programlarında ifşa etmesinden dolayı gözaltına alındığı anlaşıldı.