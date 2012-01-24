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Spor

Serdar Kesimal ve Sezer Öztürk takımla çalıştı İSTANBUL (A.A)

24 Ocak 2012 23:08

-Serdar Kesimal ve Sezer Öztürk takımla çalıştı İSTANBUL (A.A) - 24.01.2012 - Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerinde kampa girdi.  Sarı-lacivertli ekibin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptıkları bildirildi. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri tamamlanan Serdar Kesimal ve Sezer Öztürk'ün takımla birlikte çalışmalara başladıkları, Gökhan Gönül ve Reto Ziegler'e, antrenör Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı çalışma programı uygulandığı belirtildi. Tedavilerine devam edilen Selçuk Şahin ve Özgür Çek'in antrenmanda yer almadığı, iki futbolcunun tedavi ve çalışmalarını salonda sürdürdükleri ifade edildi.  Sarı-lacivertli ekip, akşam antrenmanından sonra tesislerde kampa girdi.

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