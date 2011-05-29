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Spor

SERDAR KESİMAL FENERBAHÇE'DE İSTANBUL (A.A)

29 Mayıs 2011 00:33

-SERDAR KESİMAL FENERBAHÇE'DE İSTANBUL (A.A) - 28.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe, milli futbolcu Serdar Kesimal'ın transferi konusunda Kayserispor Kulübü ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Kayserisporlu Serdar Kesimal'ın transferi konusunda Kayserispor Kulübü ile tüm şartlar üzerinde anlaşmaya varmış ve imzalar atılmıştır'' denildi. Transferle ilgili detayların daha sonra açıklanacağı bildirildi.

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