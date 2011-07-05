-SERDAR KESİMAL: BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Kesimal, sarı-lacivertli takıma uzun yıllır hizmet etmek ve başarılı olmak istediğini söyledi. FB TV'de yayınlanan programda soruları yanıtlayan Serdar, Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, ''Uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve başarılı olmak istiyorum. 'Takıma ne kadar erken uyum sağlarsam benim için o kadar iyi' dedim ve gelmem gerekenden daha önce geldim. Bu durumda tatil çok önemli değildi benim için, takıma uyum sağlamak için buradayım. Umarım her şey güzel olur'' dedi. Genç futbolcu, 2 yıl önce Almanya'nın Köln takımında forma giydiğini ve Fenerbahçe'nin o zamanlar kendisi için ulaşılmaz olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Fenerbahçe, dışarıdan göründüğünden de büyük bir kulüp. İki yıl önce Kayserispor'da Fenerbahçe'ye karşı oynarken, o havayı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın baskısını hissetmiştim zaten. Yani rakibe bambaşka bir korku veriyor stadın ve taraftarın havası. Şimdi bu takımın bir oyuncusu olarak sahaya çıkacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Nasıl büyük bir kulüpte olduğumun ve beklentilerin farkındayım. Çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Herhangi bir sakatlığım olmazsa, formayı almak ve burada kalıcı olmak konusunda kendime güveniyorum. Takımda çok iyi futbolcular var ancak kendime olan güvenim tam.'' -''SAHADA AGRESİF BİR YAPIM VAR''- Serdar Kesimal, kaybetmeyi hazmetmeyen bir yapıya sahip olduğunu ve bunun oyununa da yansıdığını dile getirerek, ''Sahada agresif bir yapım var. Kaybetmeyi hazmedemiyorum ve bu oyunuma da yansıyor. Ancak insanlarla problem yaşamam. Saha dışında kimseyle bir tartışmam olmaz. Pozisyon bilgimin, topu oyuna sokma yeteneğimin iyi olduğunu düşünüyorum. Kuvvetli bir alt yapım var'' diye konuştu. Serdar, en beğendiği futbolcunun Barcelonalı Gerard Pique olduğunu ve onu örnek aldığını ifade etti. Fenerbahçe'de sevilen, kalıcı bir futbolcu olmak istediğini dile getiren Serdar, şöyle konuştu: ''Bunun için çok çalışmam gerekiyor. İkinci olarak da milli takımda kalıcı olabilmek, başarılara imza atmak. Önümdeki iki ana hedef bunlar. Fenerbahçe'nin beni etkileyen yönleri, diğer kulüplerin her zaman bir adım önünde olması. Bunu daha stada girerken hissediyorsunuz. Burası bambaşka bir yer. Sadece futbolda değil tüm branşlarda başarılı.'' Alex, Emre, Volkan gibi futbolcularla birlikte oynayacak olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirten genç futbolcu, ''Yani bu isimler saymakla bitmez. İki yıl önce onlarla oynamanın hayalini kurardım ve bu gerçek oldu. Milli takımdan tanıyorum zaten kendilerini. İnşallah kamp döneminde de iyice kaynaşacağız'' dedi. -''NEREDE ŞANS VERİLİRSE, EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIRIM''- Serdar Kesimal, futbola forvet olarak başladığını, şimdi ise savunmada görev yaptığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu çok iyi oldu benim için. Bir forvetin neler yapacağını, nasıl düşündüğünü, hangi hamleleri yapacağını önceden bilebiliyorsunuz. Bu bir stoper için çok avantajlı. Türkiye liginde iyi ki forvet olmamışım diyorum çünkü burada futbol çok sert oynanıyor. Ancak inşallah Lugano gibi bir stoper olarak goller de atarım. Nerede şans verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Orta sahada, bekte oynayabiliyorum ve forvet özelliğim de var.''