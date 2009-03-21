Serdar Kepenek süper yetenek

CHP’li Kılıçdaroğlu’nun, İBB’ye bağlı İsfalt’a yaklaşık 4 milyon Euro’ya ’asfalt danışmanlığı’ yaptığını belgesiyle açıkladığı Serdar Kepenek ve şirketleriyle ilgili ilginç bilgiler çıktı.

Ofisinde kimsenin bulunmadığı, kapısında sadece adı yazan Kepenek’in ’uzman’ şirketi Eurasfalt, tam da İsalt’ın ’danışman’ aradığı 2007’de kuruldu. Melih Gökçek’in oğlunun sahibi olduğu Berlin Ankaraspor’a yöneticilik yapan Kepenek, Ankara Büyükşehir’e de yine ’asfalt danışmanlığı’ yaptı. Ancak aldığı ücret meçhul.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye’sine bağlı İsfalt A.Ş.’nin, Serdar Kepenek’e ait Eurasfalt şirketine bir yılda 3 milyon 785 bin 500 Euro’luk danışmanlık hizmeti verdiğini belgelerle açıkladı.



Ancak Kepenek’in, danışmanlık hizmetinin, İstanbul ile sınırlı kalmadığı anlaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İsfalt A.Ş.’den 1 yılda 3 milyon 785 bin 500 Euro alan Eurasfalt Şirketi’nin sahibi Serdar Kepenek’in, GRC adlı bir başka şirketiyle de, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Belko firmasına asfalt konusunda danışmanlık hizmeti verdiği ortaya çıktı. Ankara Belediyesi’nin, aynı Eurasfalt şirketi gibi Almanya merkezli görünen GRC’ye, bu hizmet karşılığı kaç para ödediği ise şimdilik meçhul.



Telefon numarası yok ofiste sadece adı var



Hürriyet gazetesi, yaptığı araştırmada, Serdar Kepenek’e ulaşamadı. Eurasfalt İnşaat Mühendislik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin internet sitesi yapım aşamasında olduğu için, şirketle ilgili telefon numarası dahil hiç bir bilgi yok. Şirketin 2. Ulus, Adnan Saygun Caddesi, Gümüş Sokak Beyazgül Apartmanı A Blok Daire 2 olarak gösterilen ofisinde, hiç kimse yoktu. İşyerinin ne dışarıda ne de içerdeki kapısında tabela bulamadık. Sadece apartman girişindeki zilde "EURASFALT Ltd. şti. Serdar Kepenek" yazıyordu. Almanya’dan İstanbul’a, Müsiad’tan Ankaraspor’a bir çok yerde bağlantısını ortaya çıkaran Kılıçdaroğlu’nun "Kim bu Kepenek?" diye sorduğu Serdar Kepenek’in ilginç ticari geçmişi ve bağlantıları şöyle:



Serdar Kepenek, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre iki şirket sahibi. Bu şirketlerden birisi Eurasfalt diğeri de GRC İnşaat Mimarlık, Mühendislik Danışmanlık şirketi. Her iki firma da Alman’ya menşeili yabancı sermayeli şirketler listesinde. Eurasfalt İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, GRC firması da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne asfalt konusunda danışmanlık hizmeti veriyor.



Serdar Kepenek’in Sivaslı Hemşehrisi Fatih Kama, 2006’da Ankara’da Alman Martin Roderberg ile 50 bin TL Sermaye ile GRC İnşaat’ı kurdu. Bir yıl sonra Alman ortak gitti, yerine Serdar Kepenek geldi ve şirketin mesul müdürü oldu. 2007’de GRC şirketi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin firmalarından Belko’ya asfalt konusunda bir yılı aşkın süre danışmanlık yaptı. Danışmanlık için ne kadar ücret alındığı bilinmiyor. Kepenek’in, GRC’deki ortağı ise eşi.



Kepenek, hemşerisi Sivaslı Fatih Kama’yla 26 Şubat 2007’de İstanbul’da 10 bin TL sermayeli Eurasfalt İnşaat Mühendislik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu. İsfalt ile 10 Temmuz 2007’de 1 milyon 752 bin Euro+KDV’lik ilk anlaşmasından 12 gün önce 28 Haziran 2007’de şirketin kurucu ortaklarından Fatih Kama hissesini Harun Halıcı’ya devretti.



İhale 3 kez ’düzeldi’ 4 milyon Euro oldu



Şirketin sermayesi 10 bin TL’den 100 bin TL’ye çıkarıldı. İsfalt’la yapılan ilk sözleşmeden 10 gün sonra şirket, merkezini Çağlayan’daki Serdaroğlu İş Hanı’ndan Metrocity Alışveriş Merkezi’ne taşıdı. Kepenek iki şirkette de 99 bin 750 TL’lik paya sahip.



8 Nisan 2008’de yine benzeri şartlarla 1 milyon 743 bin Euro+KDV’lik ikinci bir sözleşme yapıldı. Bu ücret de yeterli görülmeyince 290 bin 500 Euro’luk "iş artışı" yapılarak 3’üncü bir sözleşmeyle bir yıllık sözleşmelerin toplamı 3 milyon 785 bin 500 Euro+KDV’ye (8 milyon 300 bin TL) çıktı. 17 Nisan 2008’de ortaklardan Harun Halıcı hisselerini Ersun Görener’e devretti. 11 Temmuz 2008’de şirketin merkezi Metrocity’den Beşiktaş Ulus’a taşındı. Aynı yıl GRC merkezini İstanbul’a taşıdı.



Serdar Kepenek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin icraatlarının anlatıldığı Büyükşehir Ankara Dergisi’ne göre asfalt konusunda AB standartlarında çalışan GRC Şirketi’nin Genel Müdürü. Eşi ile şirketin tamamına sahip olan Serdar Kepenek’in asfalt konusunda ne yaptığı ise meçhul.



Eski patronu oğul Gökçek



Ankaraspor, 2006’da Almanya 4’üncü Lig ekiplerinden Berlin Athletic Kulübü’nü satın aldı. Kulübün adı Berlin Ankaraspor olarak değiştirildi. Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek oldu. Hamburg MÜSİAD üyesi olan Serdar Kepenek, Ahmet Gökçek’in isteği üzerine, 2006-2007 sezonunda Alman 4’üncü futbol liginde mücadele eden takımın bir süre yöneticisi oldu.



Özallar’ın eski ortağı



Serdar Kepenek, AKP’nin fikir babalarından Korkut Özal’ın oğlu Abdülkadir Bahattin Özal’ın da eski ortağı. İstanbul’da 2000’de kurulan Asa İthalat İhracat Limited Şirketi’nin kurucu ortakları arasında Serdar Kepenek ve Korkut Özal’ın küçük oğlu Abdülkadir Bahattin Özal yer alıyor. Kepenek, 2004’te dış ticaretle uğraşan Özal’ların Asa İthalat İhracat Şirketi’nden, hisselerini devrederek ayrıldı.



Abisi Sivas katliamı hükümlüsü, o Alman



Serdar Kepenek’in abisi Yalçın Kepenek. Sivas Katliamı davasında hüküm giydi. 10 yıl firar eden abi Kepenek, 2003’te Sivas’ta yakalanarak cezaevine konuldu.



Abisi yakalanmadan önce, Serdar Kepenek ve eşi Sevda Kepenek, birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından kendi istekleriyle çıktı. Eşi 2000, kendisi ise 2001’de Alman vatandaşı oldu.



Konsept için 390 bin, gezi için 105 bin Euro



İSFALT’la yapılan 1 milyon 752 bin Euro + KDV’lik 180 günlük ilk sözleşmede yapılacaklar ve ücretleri şöyle:



Yeni asfalt konseptlerinin yapılması: 390 bin Euro.



Mevcut değişik standartların İstanbul şartlarına göre mukayese edilmesi: 725 bin Euro.



Katkı malzemelerinin kullanımında danışmanlık: 240 bin Euro.



Diğer danışmanlık ve Gezi Organizasyonları: 105 bin Euro.



Eğitim: 292 bin Euro.



