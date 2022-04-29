Serdar Dursun: Penaltı öncesi yeri kazdılar

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği maçta bir penaltı atışından yararlanamayan Serdar Dursun, karşılaşma sonrası çarpıcı konuştu; "Orada yeri kazdılar" dedi.

Gaziantep FK galibeyeti sonrası beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Serdar Dursun, "Çok zor maç olacağını biliyorduk. Antep'in geriden oyun kurması, üç orta saha kolay değildi. Gayet iyi bir maç çıkardık. İlk 15-20 dakika çok iyi oynadık. İlk yarı 2'yi bulabilirdik. İkinci yarı da fena başlamadık, penaltıyı kaçırdık. Orada olaylar oldu, yeri kazdılar. Yukarı gittiğinde ben de şaşırdım. İyi ki kaçtı, sonra golü bulduk" diye konuştu.

2-1 olduktan sonra gel gitler olduğunu kaydeden Fenerbahçeli oyuncu, "Rakip takım yüzde yüz emindi penaltı yok diye. Ondan sonra yeri kazdılar. Niye böyle bir şey yaptıklarını anlamadım. Tamam yaptılar da sonuçta böyle de yenildiler, saha içinde böyle bir şeye gerek yok. Yeri kazmaları belki kaçırmam için etkendi. Ancak 4-5 dakika sonra telafi ettim. Taraftara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.