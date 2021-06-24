Serdar Dursun: Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'i

Bild'e konulan Serdar Dursun; İspanya, İngiltere, Almanya, Çin, Katar, Belçika ve Polonya gibi farklı ülkelerden teklifler aldığını ancak Fenerbahçe'nin kendisi için çok özel bir kulüp olduğunu söyledi. Dursun konuşmasının devamında, "Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'i gibi. Birçok kez statlarına gittim, ortam her seferinde çok güzeldi. Eşim, eşimin ailesi ve benim ailem Fenerbahçe taraftarı. Teklif aldığımda çok heyecanlandım. Hatırladıkça tüylerim hala diken diken oluyor" ifadelerini kullandı.

"Mesut Özil'le oynayacağın için heyecanlı mısın?" sorusuna da yanıt veren Dursun, "Bu tarz özel futbolcularla oynamak her zaman harikadır. Pozisyon olarak tam arkamda oynuyor ve bana birçok pozisyon hazırlayabilir. Bence futbol tarihinin en iyi 10 numalarından biri. Onunla oynamak harika olacak" şeklinde konuştu.

Serdar Dursun, geride bıraktığımız sezonu 33 maçta attığı 27 golle Bundesliga 2'de gol kralı olarak tamamlamıştı.