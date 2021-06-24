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Spor

Serdar Dursun: Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'i

24 Haziran 2021 21:51

Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'nin Darmstadt 98'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı deneyimli santrafor Serdar Dursun, sarı-lacivertli kulübü "Türkiye'nin Bayern Münih'i" olarak tanımladı.

Serdar DursunSerdar Dursun FenerbahçeFenerbahçeBayern Münih
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