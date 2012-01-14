-Serdar Denktaş: Kavgadan hiç korkmadı LEFKOŞA (A.A) - 13.01.2012 - Tedavi gördüğü hastanede vefat eden KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, ''Üzüntümüz büyük ancak tesellimiz de şu; babam belki geride üç evlat bıraktı ama daha önce kaybettiği üç evladı ile şu anda kucaklaşmış durumdadır'' dedi. Rauf Denktaş'ın ölümünün açıklandığı basın toplantısında konuşan Serdar Denktaş, ''Mücadeleci bir ruhu vardı kavgadan hiç korkmadı'' ifadesini kullanarak, babasının 8 ayı aşkın bir süre çok ağır hastalıklarla mücadele ettiğini ve bu kez zayıf düştüğünü belirtti. Büyük üzüntü duyduklarını, tesellilerinin ise Denktaş'ın daha önce kaybettiği üç evladıyla kucaklaşması olduğunu vurgulayan Serdar Denktaş, şöyle konuştu: ''Zayıf düştü çünkü Allah'ın takdiri artık onu yanına almaktı. Şimdi o mücadeleci insan Allah'ına kavuşmuştur, tesellimiz budur. Kıbrıs Türkünü, Anadolu insanını öksüz bıraktı ama tesellimiz bu toprakları vatan yapan şehit mehmetçik ve mücahitlerle şimdi buluşmuştur ve bizleri izlemektedir. Onu çok özleyeceğiz, onunla hep gurur duyacağız. Biz ailesi olarak bu acıyı ona layık bir mağrurluk içerisinde, ona layık bir sabır içerisinde atlatmaya çalışacağız ama bu acı kolay kolay atlatılmaz. Kıbrıs Türkünün, Anadolu'nun, tüm Türklük dünyasının başı sağolsun. Allah rahmet eylesin. Ama kulağına fısıldadığım her söz, şu hastalık döneminde konuştuğumuz her şey benim önümdeki meşale olacaktır. Burada tüm dünyanın huzurunda bir kez daha bu sözü tekrarlıyorum. Bir devlet kurmuştur, cemaatten halk noktasına taşımıştır. Bu devletin güçlü bir devlet, bu devletin Anadolu'daki kardeşleri ile güçlü bir bağ oluşturması, bu devletin insanının başının dik yürümesi hususunda dilediği, istediği şekilde yolunda yürümeye devam edeceğiz.''