Serdar Denktaş: 'Seçimler KKTC halkına hayırlı olsun'

KKTC'deki Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, seçim sonuçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve KKTC halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.



Denktaş, DP Genel Merkezi'nde basına yaptığı açıklamada, partisinin, sorunlara çare üretmeye ve bunu halkla paylaşmaya devam edeceğini söyledi.



Serdar Denktaş, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra muhalefette veya koalisyon ortağı olarak hangi konumda olurlarsa olsunlar sorunlara karşı ürettikleri çözümleri halkla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.



Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Genel Başkanı Derviş Eroğlu'nu başarısı nedeniyle kutlayan Serdar Denktaş, seçim sonuçlarına saygılı olacaklarını yineledi.



Denktaş, "partisinin, bütün karalamalara karşın centilmenliğini, ağırbaşlılığını hiç kaybetmeyerek dünü değil, yarını konuşmaya, sorunlara karşı ürettikleri çözümleri anlatmaya çalışarak, birinci parti değil ama en centilmen parti seçildiğini" kaydetti.



TDP Genel Başkanı Çakıcı:



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, genel seçim sonuçlarının kendileri için tatmin edici olmadığını ve beklentilerinin altında bulunduğunu söyledi.



Çakıcı, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından parti genel merkezinde, milletvekili adaylarının bir kısmıyla basına açıklama yaptı.



Çakıcı, UBP'nin seçimden birinci sırada çıktığını ve halkın diğer partilere muhalefet görevi verdiğini kaydetti.



TDP'nin gençlerin partisi olduğunu ifade eden Çakıcı, bunun bu genç kadroyla ilk deneyimleri olduğunu ve halkın tercihlerine saygılı olduklarını belirtti.



Diğer partilere başarılar dileyen Çakıcı, "TDP mücadele partisidir ve mücadele bitmedi. Tek yumruk halinde mücadeleye devam edeceğiz" dedi.