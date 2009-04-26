Serdar Denktaş: Parayla oy satın aldım

Kıbrıs'ta Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Serdar Denktaş, para ile oy satın aldığını itiraf etti.



Başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada büyük yankı bulan ve Rum kesimi ile barış görüşmesine “Hayır” diyen Derviş Eroğlu’nın Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) zaferle ayrıldığı KKTC seçimlerinden sonra, Ada satılık oy itirafı ile sarsıldı. Vatan’dan Emre Diner’in haberine göre, 5 milletvekili çıkaran Demokrat Parti’nin (DP) Genel Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş, para ile oy satın aldığını itiraf etti. Denktaş, SİM Radyo’ya yaptığı açıklamada, para ile oy satın aldığını, bundan utanç duyduğunu ancak yapmak zorunda kaldığını belirterek, “Kimse oy satılmaz demesin, bunu ispat ederim” ifadesini kullandı.



Serdar Denktaş şöyle konuştu: “Biz de (oy satın) aldık! Çok daha düşük imkanlarımız vardı ama o imkanlar çerçevesinde aldık. Bu taleplerin bize gelmesini önleyecek tedbirleri almak siyasilerin elindedir. Vazgeçelim artık, çünkü tahmin edilen boyutları çok aşmıştır. Eskiden neydi, gelirdi insanlar, ailece bu sıkıntım var aşmak isterim, derdi, yardımcı olurdunuz. Bu başka bir şeydir. Kelle başı 200 lira kelle başı, 100 lira kelle başı, 300 lira diye sizinle pazarlık eden insanlar var artık. Yoksa çıksın bu diğer partiler de yoktur desin. Seçimlerde son iki saat çok daha yoğun oy verme süreci yaşanmıştır. Bunun içerisinde pikniğinden gezmesinde dönerek gelmiştir bunun için yoğunlaşmıştır. Bir kısım da beklenti karşılandıktan sonra yoğunlaşarak gelmiştir. Bunu da hiçbir parti sakın olmadı yaşanmadı diye ortaya çıkmasın, ispatlarıyla önlerine çıkarım.”



’Pazarlık yaptım’



Serdar Denktaş, radyo programında, oy satın aldığının kanıtlarını ve pazarlık yaptığını da tek tek yanıtladı: “Elimde listeler var, kimlik numaralarıyla isimleriyle bana gelen, ama satın alamadığım oylar bunlar. Bahsedilen tamamen bir oy borsası. Önce 350 TL’den başlayan oy satış fiyatlarını 250’ye, sonra 100’e, en son da 75’e kadar düşürdüm. Bunlar kelle başı fiyatlar ve seçim zamanı yaklaştıkça piyasa fiyatları da düşüyor. Eskiden en fazla bütün kampanya boyunca toplam 250 kişiyi satın alırdın, ama şimdi bir kalemde o kadar satın alabiliyorsun. Bu işin aracıları var. Geliyorlar ve bizim işte kimlik numaralarımız, isimlerimiz, bunları değerlendirin diyorlar. Aracı da ”Ne istiyorsun“ diyerek pazarlığı açıyor.



İnceleme başlatıldı



Denktaş’ın ”Oy satın aldım“ açıklaması Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) da harekete geçirdi. YSK Başkan Yardımcısı Ruhsan Borak, ”YSK gelişmeleri değerlendirmeye aldı“ diye konuştu. KKTC Anayasası’na göre oy satın almak ya da satın almaya teşebbüs etmek, 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılıyor. Egemen, Başsavcılık’ın, polisin derhal soruşturma başlatması gerektiğini belirterek, ”Bu olay üzeri örtülecek, önemsenmeyecek bir olay değildir. Bir parti başkanı bunu söylüyorsa, dikkate alınmalı ve üzerine gidilmelidir “ dedi.

