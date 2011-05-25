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Dünya

SERDAR DENKTAŞ: HAYATİ TEHLİKE YOK LEFKOŞA (A.A)

25 Mayıs 2011 00:15

-SERDAR DENKTAŞ: HAYATİ TEHLİKE YOK LEFKOŞA (A.A) - 24.05.2011 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Rauf Denktaş'ın "durumunun ciddi olduğunu, ama hayati tehlikesinin bulunmadığını" açıkladı. Rauf Denktaş'ın Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ndeki tetkiklerinin tamamlanmasının ardından basına açıklama yapan Serdar Denktaş, doktorlar ile ailesinin bir basın toplantısı düzenleyerek bilgi vereceklerini söyledi ve basından sabırlı olmalarını istedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu, KKTC'nin 2.  Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal, bazı bakan ve milletvekilleri ve haberi duyan diğer yetkililer de Yakın Doğu Hastanesi'ne geldi. Kalpteki ritm bozukluğuna bağlı olarak beyine pıhtı atması ve beyinde kısmi infakt oluşması üzerine ilk müdahalesi ve tetkikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan Rauf Denktaş, tedavisine YDÜ'de devam edilmesini istemesi üzerine Yakın Doğu Hastanesine sevk edilmişti.

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