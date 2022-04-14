"Serdar Çakır'ın hakem ailesi içinde etkisi çok büyük, gelecek vadeden hakemler kasten biçildi"

Hürriyet gazetesi spor müdürü Mehmet Arslan, Futbol Federasyonu'nda Karadenizlilerin ağırlıkta olduğu grubun, hakemlerin ve bazı takımların maçlarına "özellikle" atandığının düşünüldüğünü savunarak, "Bir kısım hakemlerin aynı sezon içerisinde bir takımın maçına 6-7 kez çıktıklarını ve o takımların karşılaşmaları için özel görevlendirildiklerini iddia ediyorlar. Sözleri son derece ilginç: Bir hakem bir sezonda bir takımın 3’ten fazla maçına atanıyorsa bu masum bir atama değildir!" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Çakır'ın babası eski hakem Serdar Çakır'ın, gelecek vadeden hakemleri kasten biçtiğini, pek çok hakemi tek tek engellediğine yönelik bazı hakemlerin iddiaları köşesine taşıyan Arslan, "Onun döneminde, yan bakana bile maç vermediler. Adeta, “Bizden olmayan ölsün” dediler. Serdar Çakır, oğlu Cüneyt Çakır hakemlikte ilerlesin diye önünü açtı. Ona rakip olanların önünü kesti. Ve Cüneyt’i koruma altına aldı.

"Hakemlikte yükselmek istiyorsan 'o taraftan' olmak zorundaydın"

Baba Serdar Çakır, oğlu Cüneyt’i hiçbir zaman tartışmalara, hakem derneği çatışmalarına bulaştırmadı. Gözlemci raporları da çok önemli rol oynadı bu dönemde. O dönemde 17 maça çıkan bir hakemi 2-3 gözlemci izlerdi. Ve onların notu hep en yüksek olurdu.

Yani hakemlikte yükselmek istiyorsan ‘o taraftan’ olmak zorundaydın. Derneğin sosyal tesislerine gelmeyen hakemler bile fişlenir, maç alamazdı. Serdar Çakır’ın etki alanı genişledikçe, Cüneyt Çakır’ın etki alanı ve büyümesi devam etti."

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