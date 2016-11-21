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Spor

Serdar Aziz'in burnu kırıldı

Fenerbahçe maçında darbe alan Serdar Aziz'in özel bir maskeyle antrenmanlara katılacağı açıklandı

21 Kasım 2016 17:55

Galatasaray'da savunma oyuncusu Serdar Aziz'in Fenerbahç e maçında burnunun kırıldığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in, dün Fenerbahçe ile yapılan derbi maçın ikinci yarısında yüzüne darbe aldığı kaydedilerek, "Yapılan kontrolde oyuncunun burnunda kırık tespit edilerek alçılama işlemi yapılmıştır. Oyuncumuzun özel bir maskeyle antrenmanlara ve maçlara katılımı öngörülmüştür." denildi.

 

Eren Derdiyok'un durumu iyi

 

Öte yandan, derbi maçta çenesine aldığı darbe nedeniyle baygınlık geçiren ve oyundan çıkmak durumunda kalan Eren Derdiyok'un durumunun ise iyi olduğu belirtilerek, "Çenesine aldığı darbe sonucu saha içinde geçici bilinç kaybı yaşayan ve yapılan tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan Eren Derdiyok, müşahadenin ardından hastaneden taburcu edilmiştir. Oyuncumuz, bugünkü rejenerasyon çalışmasına katılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Serdar AzizGalatasarayFenerbahçekırık

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