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Spor

Serdar Aziz'den darp edilen taraftara jest

"Onu almayın, öğrenciyim"

17 Ekim 2017 13:45

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz, Konya'da holiganlar tarafından saldırıya uğrayan sarı-kırmızılı taraftar Hakan Karaoğlu'nun tüm eğitim masraflarını karşılayacağını açıkladı.

Derin Futbol’un haberine göre Serdar Aziz, önceki gün Konya’da saldırıya uğrayan sarı-kırmızılı taraftar Hakan Karaoğlu’nun eğitimi süresince tüm masraflarını karşılama teklifinde bulundu.

Holiganlar tarafından darp edilen Hakan Karaoğlu ise Serdar Aziz’in yardım teklifine, “Bir şey diyemem, utanırım…” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maç günü Galatasaraylı bir taraftar, Konyasporlu holiganlarca darp edilmiş; takımının lisanslı ürününün elinden alınmasına, "Onu almayın, öğrenciyim" diyerek tepki göstermişti.

Aynı holiganlar daha sonra Galatasaray formasını yaktıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşmış; Emniyet, kişilerin tespit edildiğini belirterek gerekli işlemlerin başlatıldığını söylemişti.

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