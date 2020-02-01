"Serdar Aziz'in iki kere atılması gerekirdi, Kruse'nin net golü iptal edildi"

Selçuk Dereli, Max Kruse'nin attığı golün temiz olduğunu ve net bir golü iptal edildiğini söyledi.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmayı değerlendiren Selçuk Dereli şunları söyledi: Ali Palabıyık çok kötü maç yönetti. Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in iki kere atılması gerekiyor. Maçın altında kaldı Ali Palabıyık. Serdar'ın çok net kartlık faulleri var.

Ali Palabıyık, buz gibi gol yedi. Max Kruse'nin Uğurcan'a herhangi bir müdahalesi yok. Çok net bir golü iptal ettiler. VAR niye müdahele etmedi? Problem bu. Maçın skoruna etki etti. Ancak şunu söyleyeyim. Trabzonspor'un mücadelesini göz ardı etmeyelim. Ali Palabıyık, Trabzonspor aleyhine de çok net hatalar yaptı. Sahanın en kötüsüydü."