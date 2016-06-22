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Spor

Serdar Aziz Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı takım Serdar Aziz'e karşılık Bursaspor'a 4.5 milyon Euro ve Sercan Yıldırım, Furkan Özçal ve Bilal Kısa'yı verdi

22 Haziran 2016 12:27

Bursaspor'un yıldız ismi Serdar Aziz, Galatasaray'a transfer oldu. Akşam saatlerinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelen Bursaspor'un Başkanı Ali Ay, yıldız ismin transferi konusunda el sıkıştı.

Sarı-kırmızılı takım Serdar Aziz'e karşılık Bursaspor'a 4.5 milyon Euro ve Sercan Yıldırım, Furkan Özçal ve Bilal Kısa'yı bonservisleriyle verdi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Serdar Aziz'in transferi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya vardık. 4.5 milyon Euro ve Furkan Özçal, Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa'yı bonservisleri ile birlikte kadromuza kattık. Önümüzdeki günlerde de bu isimlerle görüşmemiz olacak. Transferin iki kulüp için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Serdar AzizBursasportransferGalatasaray

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