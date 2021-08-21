Serdar Aziz'e Fransa'dan talip

Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz'e talip oldu.

Kayserispor'dan Doğan Alemdar'ı kadrosuna katan Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki stoperi Serdar Aziz'e talip oldu.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Rennes, tecrübeli milli stoper için kolları sıvadı. Stoper mevkisine son olarak Min Jae Kim'i transfer eden Fenerbahçe, Serdar Aziz'in takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Bursaspor ve Galatasaray'da da forma giyen milli oyuncu kariyeri sona ermeden Avrupa'da da top koşturmak istiyor.

Tecrübeli stoperin, Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.

Serdar Aziz'in kariyeri

Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başlayan Serdar Aziz, 2008'de a takıma yükseldi. Aziz ilk Süper Lig şampiyonluğunu 2009-10 sezonunda Yeşil-Beyazlı ekip ile yaşadı.

8 sezon Bursaspor'un a takımında forma giyen stoper, 2016'da 4.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. 2017-18'de Sarı-Kırmızılılar ile ikinci lig şampiyonluğunu yaşayan Serdar Aziz sonraki sezon kadro dışı kaldı ve devre arasında bonservisini eline alarak Fenerbahçe'ye imza attı.

Fenerbahçe'de 68 maça çıkan Serdar Aziz 8 gol atarken 2 de asist yaptı.