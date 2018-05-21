Serdar Aziz: "Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir"

Serhan TÜRK - İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu şampiyonu Galatasaray\'ın defans oyuncusu Serdar Aziz, şampiyonluk kutlamalarının ardından yaptığı açıklamada, büyük bir mutluluk yaşadıklarına vurgu yaptı ve bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini dile getirdi.

Yaşanılan şampiyonluktan dolayı mutluluğunu dile getiren Serdar Aziz, \"Zorlu bir lig oldu ve bütün takımları kutlamak gerekiyor. Son haftaya kadar mücadele ettiler. Biz sonuna kadar hak ettik. Çok şükür mutlu sona ulaştık. Şampiyonluğumuzu da doyasıya kutladık. Şimdi daha zorlu bir sürece giriyoruz. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi\'nde oynayacağız. Galatasaray\'ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi\'dir. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıp, orada en iyi mücadelemizi vereceğiz\" açıklamasını yaptı.

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- Serdar Aziz\'in açıklamaları