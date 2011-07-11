-SERDAR ADALI İFADE VERECEK LEOGANG (A.A) - 11.07.2011 - Beşiktaşlı yönetici Serdar Adalı'nın, Türkiye'de süren futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul'a davet edildiği bildirildi. Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelde basın mensuplarına verilen barbekü partisinde gazetecilerle sohbet eden Adalı, İstanbul'dan bir davet aldığını belirterek ''Davette kamp sonrası gelebilirsiniz dendi. Ancak ben ilk uçakla Türkiye'ye döneceğim'' dedi. İbrahim Akın ile görüşmesi konusunda da açıklamada bulunan Adalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi takımı daha rakipleri değilken transfer için görüştüğünü ifade ederek, transfer etmek istenilen futbolcu ile görüşme yapılmasının çok doğal olduğunu belirtti.