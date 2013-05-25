Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına resmen aday

Beşiktaş 'ta 9 Haziran tarihinde yapılacak olağan seçimli genel kurulda Siyah-beyazlı kulübün eski futbol komitesi başkanı Serdal Adalı, aday oduğunu resmen açıkladı.

Şike davasında 1 yıl 3 ay hapis cezası alan Serdal Adalı: Kongre üyelerimizden ve taraftarlarımızdan gelen yoğun istekler sonucu önüne set çekemediğimiz Beşiktaşlılık aşkı ile aday olduğumu bilgilerinize sunarım.

Adalı 'Büyük Beşiktaş Camiası' başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada adaylığını ve gerekçelerini anlattı. Adalı'nın sözleri şöyle:

"Türk Sporunun temel taşı Beşiktaş'ımızın maddi ve manevi anlamda içine düşürüldüğü belirsizlik ortamının 110 yıllık dev çınara daha da fazla zarar vermemesi için başta Sayın Murat Aksu olmak üzere camiamızın geleceğini önemseyen Beşiktaşlılar ile kulübümüzün içinde bulunduğu şartları ve geleceği ile ilgili endişelerimizi yoğun şekilde irdeleyerek değerlendirdik.

Bu dönemde başta futbol takımımız olmak üzere tüm branşlarımızı yeniden yapılandırarak canlandırmak, Beşiktaş camiasının her zaman hedefi olan şampiyonluk ve şampiyonluklar kazanmak, daha da önemlisi sürdürülebilir başarılar elde etmenin gereklilikleri üzerine yol haritamızı belirledik.

Beşiktaşımızın güçlenmesi ve geçmiş dönemde olduğu gibi sportif başarısından söz ettirmesi için en kritik nokta elbette mali sıkıntıların ortadan kaldırılmasıdır. Bu önemli hedef de Dünyanın başarılı Kulüplerinde olduğu gibi yönetimin profesyonelleşmesi; şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasıyla gerçekleştirilecektir.

Gelinen noktada Beşiktaşımızın , ezeli rakiplerimizin içinde bulunduğu rekabet ortamının dışında kalmaması için Beşiktaş'ın öncelikle bir spor kulübü olduğunu unutmayarak, sağlam bir mali yapıya kavuşturmak suretiyle sportif rekabette en öne geçmek başlıca hedefimiz olacaktır.

Bu kapsamda; sporumuzun ve futbolumuzun öncüsü, elde ettiği başarılar ile rakiplerin gıpta ile baktığı namağlup tek şampiyon Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına, kongre üyelerimizden ve taraftarlarımızdan gelen yoğun istekler sonucu önüne set çekemediğimiz Beşiktaşlılık aşkı ile aday olduğumu bilgilerinize sunarım.

Beşiktaş'ımızın geleceği adına tüm Beşiktaşlıların hak ettiği yarınlar için hayırlı olsun."