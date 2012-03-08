T24 LogoT24 Logo
Spor

Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına aday

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın maçını izlemek için gittiği Madrid'de, "Tek aday olarak seçime girmek istiyorum" dedi

08 Mart 2012 18:52

 

T24 - Beşiktaş'ta yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde Serdal Adalı, başkanlığa aday olacağını açıkladı. Adalı, tek aday olarak seçime girmek istediğini söyledi.
 
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın maçını izlemek için gittiği Madrid'de, "Tek aday olarak seçime girmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Yıldırım Demirören'in, TFF başkanlık seçimlerine girmek için Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından, gözler 25 Mart'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrilmişti. Burada Beşiktaş Kulübü Başkanlığı için aday olmak isteyenlere, 15 Mart'a kadar başvuru süresi tanındı.

ETİKETLER

Serdal AdalıBeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24