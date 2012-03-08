Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına aday

T24 - Beşiktaş'ta yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde Serdal Adalı, başkanlığa aday olacağını açıkladı. Adalı, tek aday olarak seçime girmek istediğini söyledi.



Serdal Adalı, Beşiktaş'ın maçını izlemek için gittiği Madrid'de, "Tek aday olarak seçime girmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Yıldırım Demirören'in, TFF başkanlık seçimlerine girmek için Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından, gözler 25 Mart'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrilmişti. Burada Beşiktaş Kulübü Başkanlığı için aday olmak isteyenlere, 15 Mart'a kadar başvuru süresi tanındı.