Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığı adaylığından çekildi

T24 - Eski Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı, yaptığı yazılı açıklama ile başkanlığa aday olmadığını bildirdi.



Atletico Madrid - Beşiktaş karşılaşmasını izlemek için gittiği Madrid'de yaptığı açıklamalarla başkanlığa yeşil ışık yaktığını söyleyen Serdal Adalı, yazılı bir açıklama yaparak aday olmayacağını duyurdu.

Adalı, yazılı açıklamada "Mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Asbaşkan ve Futbol Komitesi Başkanı olarak 1,5 yıl görev yaptım.

"Beşiktaş’ın 1 kuruşunu boşa harcatmam" prensibi ile başladığım görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettim. Bu süreçte camiamızın teveccühü, taraftarımızın sevgisi en büyük mutluluğum oldu.

Beşiktaş Başkan ve Yönetimi’nin istifa etmesi ve olağanüstü kongre sürecine girilmesi ile kendimi hiç hesabını yapmadığım başkan adaylığı sürecinde buldum. Camia ve taraftarlarımızdan gelen yoğun talep ve baskılar nedeniyle “Kulübümüz için neler yapabiliriz?”, “İçinde bulunduğumuz mali ve idari kriz ortamından nasıl çıkabiliriz?” sorularının cevabını aramaya başladık.

Çalışma arkadaşlarımla BJK’ nın kısa, orta ve 5 yıl gibi uzun vade de borçlarını ve ihtiyaçlarını tablo halinde çıkardık. Şunu açık ve net ifade etmeliyim ki Beşiktaş’ ın mali ve idari sorunlarının bilinenden çok daha fazla ve ağır olduğudur.

Sorunların çözümlenmesinde doğru yöntem belirlenmesinin çözüm yönünde önemli bir mihenk taşı olacağı gerçeği ile yüzleştik. Beşiktaş’ ın en büyük sıkıntısının camia da yönetime olan güven eksikliği ve çözüm odaklı fikir birliğine ihtiyaç olduğudur.

15 gün boyunca bununla ilgili sayısız görüşmeler yaptık. Beşiktaş’ın sorunlarını ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Beşiktaş camiasında bu konuda bizimle görüşen ve destek veren herkese duydukları güvenden dolayı çok teşekkür ederim. Bu süreçte dikkat ettiğim hususlar; çalışmalarımız sırasında şeffaf olmak, açık ve net konuşmak oldu. Biz kulüp için çalışmalarımızı sürdürürken gördüm ki kişisel hesaplar dönmeye başlamış. Ben, “Beşiktaş’ a maddi manevi katkı sağlayacak vizyon sahibi yöneticilere ihtiyaç var” derken karşıma “Benim şu kadar oyum var” diye çıkan karakterlerle karşılaştım.

Beşiktaş’ ın bu kadar çözüme kavuşması gereken meselesi varken son günlerde ki gelişmeler benim yabancısı olduğum ibretlik kareler olarak hafızama kazındı. Bugüne kadar hayatımda hiç kimsenin emanetçisi olmadım, kendi bildiğim doğrulardan da şaşmadım.

Büyük Beşiktaş camiasının ve büyük taraftarının benden ne beklediğini biliyorum ancak bu samimiyetsiz ve kaotik ortamda benim Beşiktaş’a hizmet etmem ve faydalı olmam mümkün değildir.

Mevcut adaylara ve bundan sonra aday olacak Beşiktaşlılara başarılar diliyorum. Beşiktaş camiası ve büyük taraftarı hakkını helal etsin, her zaman kalbimin onlarla olduğunun bilinmesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.