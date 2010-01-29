Sercan'ın yarısına 3 yıldız

T24 - Sarı kırmızılılar, bonservisi için 12 milyon Euro istenen Bursaspor’un genç golcüsünün yerine Neill, Jo ve Dos Santos gibi dünya çapında 3 isim aldı. Hem de yarı fiyatına...





Galatasaray, uzun süre peşinden koştuğu Bursaspor'un genç yıldızı Sercan Yıldırım'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti. Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazcıcı'nın bonservisi için 12 milyon Euro fiyat biçtiği Sercan kulübünde kaldı. G.Saray, çok istediği Sercan'ın yarı fiyatına hem üç dünya yıldızını kadrosuna kattı, hem de ara transfer operasyonunu gerçekleştirdi.



Sarı kırmızılılar ilk olarak Avustralyalı defans oyuncusu Lucas Neill'i kadrosuna kattı. Everton'dan bonservisi ile birlikte alınan Neill için İngiliz kulübüne 1 milyon Euro, Avustralyalı futbolcuya da 6 aylık zaman dilimi için 1 milyon Euro ödeyecek olan G.Saray, Jo Alves ile Dos Santos'u ise kiralama yoluna gitti.





Jo ve Santos 2.5 milyon euro



Manchester City'den sezon sonuna kadar kiralanan Jo Alves ve Tottenham'dan satış opsiyonu ile kiralık olarak transfer edilen Giovanni Dos Santos'un kulüplerine ödenecek ücretlerle birlikte toplam maliyetleri 2.5 milyon Euro. Kısacası bu üç oyuncunun kulüplerine ödenecek ücretler de dahil (Neill'ın bonservis bedeli ile birlikte) olmak üzere G.Saray'a 6 aylık maliyetleri 4.5 milyon Euro.



Bir de operasyonun diğer boyutu var. Yani gönderilen ve gönderilecek futbolcuların maliyeti... Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Tobias Linderoth'la alaşma sağlanması durumunda sarı kırmızılılarn kasasından 750 bin Euro çıkacak.





Linderoth'a 500 bin euro



Linderoth'un ardından devre arasında gönderilen bir diğer futbolcu Nonda'ya 500 bin Euro ödemeyi planlayan sarı kırmızılılar böylece toplam 1milyon 250 bin Euro karşılığında operasyonun ikinci ayağını tamamlamış olacak. Gelen üç ve gönderilen iki futbolcunun G.Saray'a maliyeti yaklaşık 6 milyon Euro. Yani, Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı'nın Sercan Yıldırım için istediği 12 milyon Euro'nun yarısı.







