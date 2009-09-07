Sercan'ın gönlü Galatasaray'da





Bursaspor'un milli golcüsü Sercan Yıldırım'ın babası Kenan Yıldırım, oğlunun en büyük hayalinin Galatasaray'da oynamak olduğunu söyledi. Star Spor Müdürü Ertem Şener tarafından hazırlanan Futbolig'de dün gece Estonya maçının kahramanlarından Sercan Yıldırım'ın babası Kenan Yıldırım'ın sözleri gündeme bomba gibi düştü.Ertem Şener'in sorularını yanıtlayan Kenan Yıldırım son zamanlarda tehditler aldıklarını vurgulayarak "Oğlum Galatasaraylı ben de öyle.Artık söylemekten çekinmiyorum. Fenerbahçe bizim için bitmiştir" şeklinde konuştu. Baba Yıldırım Sercan'ın Fenerbahçe'nin kapısından nasıl döndürüldüğünü açıkladı.

İşte Ertem Şener ve Kenan Yıldırım arasındaki konuşmanın detayları…

Ş – Sercan'ın Fenerbahçe'ye transferi neden olmadı?

SERCAN'IN BABASI (Kenan Yıldırım)- Fiyatı başkan çok uçuk tuttu (Bursa başkanı).Ondan yani.Siz geçen hafta duyurduğunuzda "Sercan Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaştı diye bu haberin kaynağı da bendim zaten.Size bağlanan arkadaş haberi benden aldı .Ben çık söyle dedim.Çünkü bitmişti transfer.Siz doğru haberi vermiştiniz."…Ama bir anda Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım Vederson'u vermem onun yerine Sercan için 9 buçuk milyon euro vermeye hazırız deyince bizim Bursaspor başkanı uçtu uçtu.Bir anda fiyatı 11 buçuk milyon euro'ya çıkardı.İnanamadım.Sercan'ı çok yıprattılar.Çok hırpaladılar.…Ben Galatasaraylıyım.Sercan'ın da gönlünde Galatasaray vardı.

Türk kulüpleri isteseler vermeyeceğim artık.Hedef Avrupa bundan sonra.Tercihimiz Avrupa.





E.Ş.-Siz şöyle bir yorumda bulundunuz mu yakın çevrenize "Galatasaray'ı Fenerbahçe'ye tercih ederiz"? bu doğru mu?Gönlünüzden Galatasaray geçiyormuş doğru mu?

K.Y-Aynen öyle

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E.Ş- Peki Galatasaray ile görüştünüz mü bu konuda?

K.Y-Evet Haldun Üstünel ile bir görüşmemiz oldu.Çok kibar bir insan.Çok iyi.Bizim istediğimiz rakamı veremeyeceklerini dobra dobra açıkladı.Keita ve Elano'ya çok para ödediklerini bu sebeple bütçelerinin yeterli olmayacağını söyledi.Dedim ya bundan sonra Türk kulüplerini düşünmüyorum.Zaten devre arasında Avrupa'dan gelecekler.Ocak'ta büyük ihtimalle İngiltere'ye gidecek. E.Ş –Fenerbahçe ile ve Galatasaray ile birlikte mi görüştünüz aynı anda mı görüştünüz?– Metin Korkmaz bu Mehmet Topuz'un menajeri değil mi?

K.Y-Hayır.Önce Galatasaray ile görüştük.Fenerbahçe'den bir çok menajerler aracılığıyla teklif geldi bize.Bizzat bizimle görüşmediler.Menajerleri devreye soktular hep.

E-Ş-Sercan'ın kaç tane menajeri var ki?

K.Y- Kaç tane değil.Bir sürü menajer geldiler.Bitireceğiz dediler.Hiç birine itimat etmedim.En son kulüp bize Metin Korkmaz ile bağlantıya geçiyoruz.Biz o'na yetki verdik.Mecburen kulüple hareket etmemiz gerekiyordu.Biz de o şekilde hareket ettik.Metin Korkmaz'a verdim ben.2011'e zaten Federasyona verildi,resmi menajerimiz diye.



