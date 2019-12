-SERCAN YILDIRIM'IN HEDEFİ AVRUPA ULUDAĞ (A.A) - 01.01.2011 - Bursaspor'un genç yıldız oyuncusu Sercan Yıldırım, yeşil-beyazlı takımla ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayıp futbol yaşantısını Avrupa'da sürdürmek istediğini söyledi. Yeni yıla Uludağ'da giren genç oyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezondan beri hakkında çok sayıda gerçeği yansıtmayan transfer söylentilerinin çıktığını bildirdi. Formasını giydiği Bursaspor'un dışında bir başka kulübü düşünmediğinin altını çizen golcü oyuncu, ''Ben Bursaspor'un sözleşmeli oyuncusu ve aynı zamanda Bursasporlu Sercan'ım. Bu sene tek düşündüğüm takımımın başarısı'' dedi. Sercan Yıldırım, Bursaspor'dan ancak Avrupa'ya gitmesi halinde ayrılmayı düşündüğünün altını çizerek, ''Bunu her zaman dile getirdim. Gitme taraftarı değilim. Hedefim Avrupa. Bursaspor ile ikinci şampiyonluğu yaşayıp Avrupa'ya gitmek istiyorum. Bursaspor'u Avrupa'da temsil etmeyi arzu ediyorum'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Ara transfer döneminde takıma bir golcü oyuncu alınacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsun'' sorusuna Sercan Yıldırım, şu yanıtı verdi: ''Her zaman rekabet olmasının başarıyı getirdiğine inanıyorum. Her sezon böyleydi ve her sezon ben formayı kaptım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. O yüzden bir sıkıntım yok. İnşallah transfer edilen futbolcu gelip takıma katkısı olduğunda Bursaspor güzel yerlere gelecektir.'' Sercan Yıldırım, Bursaspor'un bu sezon ki hedefinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: ''Takım olarak hedefimiz ilk üç, ama bu yıl da şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Baktığınız zaman Trabzonspor hep favori gösterildi. Bizler yine arka plana atıldık. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe transferlerinden dolayı yine favori gösterildi. Biz yine sürpriz yapıp şampiyon olacağımıza inanıyorum. Hocamızda bunu söylüyor.'' Genç oyuncu, ''Futbolun dışında özel yaşantınla da çok gündeme geliyorsun. Bunun için neler söyleyeceksin'' sorusunu da ''Ben tatilime çıktığımda bile göz önünde olan futbolcuyum. Magazinsel haller olacak. Sıkıntı yok. Sadece gündeme fazla gelmeyip hiçbir şeyi inkar etmiyorum. Her şey ortada. Arkadaşım olduğunu her zaman söylüyorum. Zaten kız arkadaşım olduğunda dile getiriyorum. O yüzden bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum'' cevabını verdi.