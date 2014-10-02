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Sercan Yıldırım'ın evine haciz kondu

Balıkesirsporlu Sercan Yıldırım'ın geçmişte bir restoran işinden ötürü dolandırıldığını söyledi

02 Ekim 2014 20:37

Galatasaray’dan Süper Lig’in yeni ekiplerinden Balıkesirspor’a kiralık olarak giden Sercan Yıldırım’ın Bursa’daki evine, 300 bin liralık borcu nedeniyle haciz geldi. Yıldırım, "Birileri benim adıma imzalar atmış, borç bana ait değil" dedi.

Balıkesirspor forması giyen Sercan Yıldırım'ın Bursa Bademli’deki villasından plazma televizyon, dizüstü bilgisayar ve otomobile haciz işlemi uygulandı.

Yıldırım, "Geçmişteki bir kafe restoran işinden dolayı kendisi adına imzalar atıldığı ve dolandırıldım. Borç bana ait değil. Birileri ’Borçları Sercan Yıldırım ödeyecek’ deyip imza atmış. Son günlerdeki çıkışımı engellemek için bu tür işler yapılıyor. Ben de avukatım Mehmet Oğuz Kaya aracılığıyla yasal girişimlerde bulunacağım" dedi.

 

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