Sercan Yıldırım son maçına çıktı

T24 - Şike soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede adı geçen şike şüphelilerinin statlara girmelerinin engellenmesi için Emniyet’e yazı yazıldı. Aralarında Sercan Yıldırım ve Sezer Öztürk gibi isimlerin bulunduğu futbolcular aksi bir karar çıkmadığı sürece stadyuma giremeyecek.



Karar gereğince Galatasaraylı futbolcu Sercan Yıldırım, Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Bursaspor’dan Gökçek Wederson, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ile Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar ile suç tarihinde İst. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı olan TFF Başkanvekili Göksel Gümüşdağ da statlara giremeyecek.

Yasaklama yetkisi 6222 sayılı yasadan



Stada giremeyecekler arasında Manisaspor Başkanı Kenan Yaralı, Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı, Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Beşir Acar, Gençlerbirliği kalecisi Serdar Kulbilge, Sivasspor futbolcusu Mahmut Boz, Eskişehirspor futbolcusu Mehmet Yıldız, Karşıyaka futbolcusu Mustafa Ulaş Ortakaya, Eyüpspor kalecisi Murat Şahin, Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay da yer aldı. Savcılık, yasaklama yetkisini 6222 sayılı ‘Şike yasası’na dayandırıyor.

Sercan’dan gol pası



Futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede şüpheli olarak yer alan 14 futbolcu arasında bulunan Galatasaraylı Sercan Yıldırım dün Gençlerbirliği’ne karşı 90 dakika mücadele etti. Genç futbolcu, 71. dakikada Eboue’nin attığı golün asistini yaptı. 90 dakika boyunca başkent ekibinin savunmasını zorladı. Eskişehirsporlu Mehmet Yıldız’ın bugün Bursaspor deplasmanında sahaya çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini korurken, aynı durum Bursaspor forması giyen Gökçek Wederson için de geçerli.





