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Spor

SERCAN YILDIRIM MOSKOVA'YA GİTTİ BURSA (A.A)

04 Mart 2011 12:06

-SERCAN YILDIRIM MOSKOVA'YA GİTTİ BURSA (A.A) - 04.03.2011 - Rusya'nın Lokomotif Moskova takımıyla prensip anlaşmasına varan Sercan Yıldırım, sağlık kontrolünden geçmek üzere Moskova'ya gitti. Yıldız oyuncu, Moskova'ya gitmeden önce, transfer görüşmelerinde sona gelindiğini, iki takım arasındaki küçük pürüzlerin giderilmesi halinde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağını söyledi. Yetiştiği Bursaspor Kulübü'nden ayrılmasının kendisi için kolay olmadığını belirten Sercan Yıldırım, ''Allah'a şükürler olsun ki yeşil-beyazlı forma altında şampiyonluk sevincini yaşamak nasip oldu. Umarım bu sene de ipi göğüsleyen Bursaspor olur'' dedi. Sercan Yıldırım, bugün Moskova'da sağlık kontrolünden geçeceğini ifade ederek, ''İki takım arasında 1-2 küçük pürüz kaldı. Onların da giderileceğini tahmin ediyorum. Pürüzler giderildikten sonra sözleşme imzalayacağım'' diye konuştu. Genç oyuncunun, sözleşme imzalamasının ardından yeni takımının Antalya'daki kampına katılması bekleniyor.

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