-SERCAN YILDIRIM MOSKOVA YOLCUSU BURSA (A.A) - 02.03.2011 - Bursaspor'un genç yıldızı Sercan Yıldırım'ın Lokomotif Moskova Kulübü ile büyük ölçüde anlaştığı, iki kulüp arasında ise pazarlığın sürdüğü bildirildi. Transfer piyasasının son 2 yıldır en fazla konuşulan ismi Sercan Yıldırım'ın, Bursaspor'dan ayrılması an meselesi gibi. Özellikle devre arasında Kenny Miller'ın transfer edilmesiyle yedek kulübesini adeta mesken tutan genç golcü, Lokomotif Moskova kulübü yetkililerine büyük ölçüde ''evet'' dedi. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Bucaspor maçı kadrosuna alınmayan, bunun üzerine teknik heyet ve yönetimden izin alarak Rusya'ya giden Sercan Yıldırım'ın, Rus kulübüyle alacağı ücret ve diğer konulardaki küçük pürüzler dışında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sercan Yıldırım'ın, ''Transferde benim açımdan sakınca yok, ama kulübümü ikna edin'' sözü üzerine Lokomotif Moskova kulübü yetkilileri Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile temasa geçti. Konuya ilişkin dün AA muhabirine, ''Sercan'ın böyle bir tercihi var. Görüşme var ama henüz anlaşma yok, imza safhasına gelinmedi. Bu iş bir saatte de bitebilir, 3 gün sonra da olabilir, hiç olmayabilir de'' diyen Yazıcı'nın, ancak iyi bir bonservis ücreti karşılığında genç golcünün transferine onay vereceği gelen bilgiler arasında.