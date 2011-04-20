T24 LogoT24 Logo
Spor

SERCAN YILDIRIM 2 YIL DAHA BURSASPOR'DA BURSA (A.A)

20 Nisan 2011 19:14

-SERCAN YILDIRIM 2 YIL DAHA BURSASPOR'DA BURSA (A.A) - 20.04.2011 - Bursaspor, genç yıldızı Sercan Yıldırım'ın sözleşmesini 2014 yılına kadar uzattı. Son iki sezondur yerli ve yabancı birçok kulübün transfer listesinde yer alan, devre arasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile yaptığı transfer görüşmeleri son anda ortaya çıkan pürüz nedeniyle iptal olan Sercan Yıldırım, takımı Bursaspor ile nikah tazeledi. Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın yürüttüğü görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığı, Sercan'ın 2012'de bitecek olan sözleşmesini 2014 yılına kadar uzatmayı kabul ettiği öğrenildi. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Ozan İpek ve Volkan Şen ile de görüşmelerini sürdüren Bursaspor'un, bu futbolcularla da anlaşma sağlandıktan sonra resmi açıklama yapıp 3 futbolcuya görkemli bir imza töreni düzenleyeceği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24