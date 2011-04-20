-SERCAN YILDIRIM 2 YIL DAHA BURSASPOR'DA BURSA (A.A) - 20.04.2011 - Bursaspor, genç yıldızı Sercan Yıldırım'ın sözleşmesini 2014 yılına kadar uzattı. Son iki sezondur yerli ve yabancı birçok kulübün transfer listesinde yer alan, devre arasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile yaptığı transfer görüşmeleri son anda ortaya çıkan pürüz nedeniyle iptal olan Sercan Yıldırım, takımı Bursaspor ile nikah tazeledi. Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın yürüttüğü görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığı, Sercan'ın 2012'de bitecek olan sözleşmesini 2014 yılına kadar uzatmayı kabul ettiği öğrenildi. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Ozan İpek ve Volkan Şen ile de görüşmelerini sürdüren Bursaspor'un, bu futbolcularla da anlaşma sağlandıktan sonra resmi açıklama yapıp 3 futbolcuya görkemli bir imza töreni düzenleyeceği belirtildi.