Sercan satılmıyor

Bursaspor Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, İngiliz ve Hollanda takımlarının transfer etmek istediği Sercan Yıldırım'ı satma gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.







Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, İngiliz Manchester United ve Hollanda'nın PSV Eindhoven gibi Avrupa takımlarının ısrarla transfer etmek istediği Sercan Yıldırım'ı satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını bildirdi.



İbrahim Yazıcı, Sercan ve bir kaç genç futbolcu için kendisine transfer teklifi geldiğini, ancak hiç düşünmeden teklifleri geri çevirdiklerini söyledi.



Yönetim olarak altyapıya büyük önem verdiklerini, teknik direktör Samet Aybaba'nın da genç oyuncularla yakından ilgilenip onlara şans vermeyi sevdiğini dile getiren Yazıcı, bunun sonucunda da Türk futboluna yeni yıldız isimler kazandırmaya başladıklarını vurguladı.



Yazıcı, Sercan Yıldırım, Muhammed Demir ve şu an ismini açıklamak istemediği bir kaç futbolcunun yerli ve yabancı takımların yakın takibinde olduğunu belirterek, söz konusu oyuncuları elde tutup, bunlara yenilerini de ekleyerek Bursaspor'un geleceğini sağlama alma konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Göreve geldiklerinde başarı için camiadan 3 yıllık süre istediklerini anımsatan Yazıcı, ''Geçen sene ligde kalmayı, bu yıl için de Avrupa kupalarına katılmayı hedeflemiştik. Geçen yılki hedefimiz tuttu. Bu yıl da lige iyi başladık. İnşallah sonuna kadar iyi götürür, Avrupa kupalarına katılmayı başarırız'' dedi.





'Hedef zirveyse'



Yazıcı, zirveye oynayan, Avrupa kupalarına her yıl katılan bir Bursaspor oluşturmak için çaba harcadıklarına işaret ederek, ''Eğer hedefiniz zirveye oynamaksa yıldız oyuncuyu satmazsınız. Hatta kadronuza yeni yıldızlar alırsınız. Sercan'ı çok astronomik rakamlar da verseler satma gibi bir düşüncemiz yok. Sercan Yıldırım, Muhammed Demir, Volkan Şen ve adını sayamadığım diğerleri Bursaspor'un geleceğini oluşturacak'' diye konuştu.



Bir soru üzerine, genç oyuncu Fatih Serkan Kurtuluş'un, transfer döneminin son gününde Galatasaray'a gitmesine de değinen Yazıcı, bu oyuncuyu disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderdiklerini belirtti.



Yazıcı, Fatih Serkan Kurtuluş'la ilgili yönetim olarak transferin son gününe kadar hiç açıklama yapmadıklarını, bu oyuncuyla yola devam etme düşüncesinde olduklarını anlatarak, ''Fazla bir şey söylemek istemiyorum ama bu oyuncu yanlış şeyler söyledi. Biz de kendisini Galatasaray'a verdik. Bu transfer 2 saat içinde gerçekleşti. Bizim için ahlak her şeyden önemli. Yani Serkan'ın satışının parayla-pulla ilgisi yoktu. Zaten kalsaydı da takımda oynama şansı yoktu. Dilerim Galatasaray'da başarılı olur ve buradaki hatalarını tekrarlamaz'' diye konuştu.