-SERCAN MOSKOVA'DAN DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - Rusya'nın Lokomotif Moskova takımı ile yürüttüğü transfer görüşmeleri olumsuz sonuçlanan Bursasporlu Sercan Yıldırım, Türkiye'ye döndü. THY'ye ait uçakla Moskova'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Sercan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transferinin gerçekleşmediğini anlatarak, detaylı açıklamayı kulübünün yapacağını söyledi. Transfer görüşmeleri için Moskova'ya gittiğini dile getiren Sercan, ''Görüşmelerde anlaşma olmadı. Şu an Bursaspor'dayım, burada devam etmekteyim'' dedi. Bir gazetecinin ''Bursaspor'a döndüğün için endişen var mı'' şeklindeki sorusu üzerine Sercan, ''Hayır hiçbir endişem yok. Taraftarlarımız gitmeme de saygı duydular. Avrupa'ya gitmemi istiyorlardı ama transferin olmamasına onlar da çok sevinmişler. Yorumlar o yönde'' yanıtını verdi. Sercan, ''Lokomotif Moskova ile her şey bitti mi'' sorusuna da ''Şu an için bitti'' cevabını verdi.