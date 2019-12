-SERCAN MOSKOVA YOLCUSU BURSA (A.A) - 03.03.2011 - Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ferruh Nayman, Sercan Yıldırım'ın, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transferine ilişkin, ''Sercan gitmek istiyor, biz de 'olsun' dediğimize göre bu transfer büyük olasılıkla gerçekleşecek'' dedi. Nayman, Sercan Yıldırım'ın transferinin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu, Rus kulübünün bir miktar nakit para vereceğini, kalan bölüm için de banka teminatı beklediklerini söyledi. Genç golcünün hayalleri arasında yurtdışında oynamanın bulunduğunu, kulüp olarak futbolcunun bu isteğine olumlu baktıklarını dile getiren Nayman, ''Sercan gitmek istiyor, biz de 'olsun' dediğimize göre bu transfer büyük olasılıkla gerçekleşecek. Ama henüz imza aşamasına gelinmedi. Görüşmeler devam ediyor, her an sonuca varılabilir'' diye konuştu. Nayman, bu tür gelişmelerin yaşanabileceğini düşünerek devre arasında Kenny Miller ve Jozy Altidore'u transfer ettiklerini, forvet mevkinde Turgay Bahadır'ın da kadroda yer aldığını anımsatarak, Sercan Yıldırım'ın gidişiyle sıkıntı yaşayacaklarını düşünmediklerini belirtti. Volkan Şen'in de Bursaspor'dan ayrılmak istediği yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine ise Nayman, şunları söyledi: ''Futbolcu belli bir seviyeye gelince, medyada da yer almaya başlayınca bu tür şeyler düşünebiliyor. Bunu anlayışla karşılamak lazım. Onlar en verimli çağlarında ve daha popüler olup, daha fazla para kazanmak istiyorlar. Ancak hocamız Volkan'ın gitmesine şimdilik olumlu bakmıyor. Bu konularda kararı hocamız veriyor.''