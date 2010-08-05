-SERCAN FORMASINI ÇIKARMAYI DÜŞÜNMÜYOR BURSA (A.A) - 05.08.2010 - Bursaspor'un yıldız golcüsü Sercan Yıldırım, çocukluğundan bugüne kadar sırtından çıkarmadığı Bursaspor forması ile daha yapacağı çok şey olduğu düşüncesini taşıdığını söyledi. Sercan, yeşil-beyazlı taraftarlarca oluşturulan bir internet sitesine verdiği röportajda, transfer haberlerinden artık iyice sıkılmaya başladığını, top toplayıcılıktan bugünlere geldiği şampiyon Bursaspor'un oyuncusu olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Her gün bir kulübe transfer olduğuna ilişkin haberler çıktığını, bunun maksatlı bir şekilde yapıldığını anlatan Sercan, bu tür haberlerin kendisini ve Bursaspor'u yıpratmayı amaçladığı düşüncesini taşıdığını ifade etti. Yıldız golcü, Bursaspor'un oyuncusu olarak bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmenin onurunu ve gururunu yaşamak varken, yurt içinde herhangi bir kulübe gitmenin, hedefi olan bir futbolcunun tercihi olamayacağını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Çocukluğumdan bugüne kadar sırtımdan çıkarmadığım Bursaspor forması ile daha çok yapacağım şey olduğunu düşünüyorum. Sercan Yıldırım eğer bir gün sırtına Bursaspor formasından farklı bir forma giyecekse bu forma ancak Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinin forması olacaktır. Dolayısıyla İstanbul benim için bir hedef değildir. Hedefime ulaşmak için gerekli vizyon Bursaspor Kulübü'nde fazlası ile mevcuttur. Taraftarımızdan benim ağzımdan çıkmayan ve masa başında üretilen bu tip haberlere itibar etmeyip, hafta sonu şampiyon takım apoleti ile çıkacağımız Atatürk Olimpiyat Stadı'nda her zamanki gibi yanımızda olup bizi desteklemelerini rica ediyorum.''