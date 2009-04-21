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Spor

Sercan Fener'e, Sarp Cimbom'a...

Bursaspor'un iki yetenekli futbolcusu Sercan Yıldırım ve Mustafa Sarp'a Türkiye liginin önemli takımları göz koydu.

21 Nisan 2009 03:00

Bursaspor'un isminden söz ettiren iki yetenekli futbolcusu Sercan Yıldırım ve Mustafa Sarp'a Türkiye liginin önemli takımları göz koydu.

Gelecek sezona yönelik kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe devre arasında kulübün kapısından dönen Sercan için tekrar masaya oturdu. Fenerbahçe yönetiminin, Sercan'a karşılık futbolcu takası önerdiği ancak bunun kabul görmemesinin ardından golcü oyuncu için Bursaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe'den oyuncu isterse, Bursaspor'un yeniden masaya oturma opsiyonunun olduğu öğrenildi. Devre arasında spekülasyonlara neden olan Sercan Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye transferi önümüzdeki günlerde Yıldırım'ın menajerinin yapacağı görüşmeler neticesinde belli olacak.

Bursaspor'dan alınmak istenen bir diğer futbolcu ise, yeşil beyazlı takımın orta sahasının bel kemiği ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yetenekli futbolcu Mustafa Sarp.

Sarp'a talip olan takım ise devre arasında menajerinin yöneticileriyle masaya oturduğu Galatasaray. Sarı kırmızılı takımın yeni sezon öncesi orta sahasına takviye yapmak istemesi neticesinde kendilerine en uygun futbolcu Mustafa Sarp için tekrar masaya oturdu. Sarp'ın menajeriyle ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın sözleşmesi biten Mustafa Sarp için kolları sıvadığı ve Sarp'ın takımda kalması için çaba sarfettiği öğrenildi.

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