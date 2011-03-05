-SERCAN BURSASPOR'DA KALDI BURSA (A.A) - 05.03.2011 - Bursaspor'un yıldız golcüsü Sercan Yıldırım'ın Rusya'nın Lokomotif Moskova ile yürüttüğü transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, dünden beri menajeri Engin Kırkpınar ile birlikte Rusya'da lokomotif Moskova kulübü yetkilileriyle görüşen Sercan, anlaşma sağlanamayınca Bursa'nın yolunu tuttu. Bursaspor Kulübünün ''Olur'' verdiği transfer görüşmelerinin bir menajerlik şirketinin daha sonra devreye girmesiyle tıkandığı, 2 gündür süren yoğun temasların anlaşmazlıkla sonuçlandığı öğrenildi. Lokomotif Moskova ile anlaşma sağlayamayan Sercan Yıldırım, Bursaspor formasını giymeye devam edecek. -OKAN YILMAZ DA MARSİLYA'DAN DÖNMÜŞTÜ- Bursaspor forması altında iki kez ''Süper Lig Gol Kralı'' olan Okan Yılmaz da Sercan Yıldırım gibi başarısız bir transfer serüveni yaşamıştı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok kulüpten transfser teklifleri alan Okan Yılmaz, 2003-2004 sezonunda daha önce ön protokol imzaladığı Fransız Marsilya Kulübü ile resmi sözleşme imzalamak üzere bu ülkeye gitmiş, ancak anlaşma sağlayamadan geri dönmüştü.