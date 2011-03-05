T24 LogoT24 Logo
Spor

SERCAN BURSASPOR'DA KALDI BURSA (A.A)

05 Mart 2011 18:37

-SERCAN BURSASPOR'DA KALDI BURSA (A.A) - 05.03.2011 - Bursaspor'un yıldız golcüsü Sercan Yıldırım'ın Rusya'nın Lokomotif Moskova ile yürüttüğü transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, dünden beri menajeri Engin Kırkpınar ile birlikte Rusya'da lokomotif Moskova kulübü yetkilileriyle görüşen Sercan, anlaşma sağlanamayınca Bursa'nın yolunu tuttu. Bursaspor Kulübünün ''Olur'' verdiği transfer görüşmelerinin bir menajerlik şirketinin daha sonra devreye girmesiyle tıkandığı, 2 gündür süren yoğun temasların anlaşmazlıkla sonuçlandığı öğrenildi. Lokomotif Moskova ile anlaşma sağlayamayan Sercan Yıldırım, Bursaspor formasını giymeye devam edecek. -OKAN YILMAZ DA MARSİLYA'DAN DÖNMÜŞTÜ- Bursaspor forması altında iki kez ''Süper Lig Gol Kralı'' olan Okan Yılmaz da Sercan Yıldırım gibi başarısız bir transfer serüveni yaşamıştı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok kulüpten transfser teklifleri alan Okan Yılmaz, 2003-2004 sezonunda daha önce ön protokol imzaladığı Fransız Marsilya Kulübü ile resmi sözleşme imzalamak üzere bu ülkeye gitmiş, ancak anlaşma sağlayamadan geri dönmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24