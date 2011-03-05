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Spor

Sercan: Beni geri göndermeyin!

Bursaspor'un yıldız golcüsü Sercan Yıldırım'ın yurt dışı bağlantılarını gerçekleştiren yabancı menajerlik şirketinin itirazı sonrasında Loko

05 Mart 2011 02:00

T24 - Bursaspor'un yıldız golcüsü Sercan Yıldırım'ın yurt dışı bağlantılarını gerçekleştiren yabancı menajerlik şirketinin itirazı sonrasında Lokomotif Moskova Kulübü imzayı erteledi. 

Sercan'ın geri gönderilmek istemediğini söylediği, Rus kulubün ise genç futbolcuya 1 gün süre verdiği belirtildi.


İMZA ATAMADAN GERİ DÖNÜYOR

Bursaspor'un yıldız futbolcusu Sercan Yıldırım, bu sabah Türkiye'deki menajeri Engin Kırkpınar ile birlikte sağlık kontrolünden geçmek için Rusya'ya gitmişti. İki kulübün anlaştığı transferde, menajerlik şirketlerinin anlaşmazlığı sonrası Rus Kulübü Başkanı bu transferi durdurdu. Sercan Yıldırım'ın yurt dışındaki görüşmelerini sürdüren İngiliz menajerlik şirketi, Lokomotif Moskova kulübüyle kendilerinin hiçbir görüşme yapmadığını, Sercan'ın yurtdışındaki görüşmelerini ve satışını sözleşme gereği kendilerinin yapması gerektiğini belirtti. Kendilerinin kandırıldığını söyleyen şirket kulübün bu transferi gerçekleştirmemesini istedi.


'BENİ GERİ GÖNDERMEYİN'

Bunun üzerine Lokomotif Moskova Kulübü Başkanı Valery N. Filatov, Sercan Yıldırım ve Türkiye'deki menajeri Engin Kırkpınar'ın yasal prosüdüre uymadıkları için, 'Bu transfer olmaz' dediği öğrenildi. Sercan Yıldırım'ın ise, "Beni geri göndermeyin. Bu işi çözeceğiz", menajer Engin Kırkpınar'ın ise, "Bize süre tanıyın" demesi üzerine Rus kulübü genç futbolcunun yasal prosedürü uygun hale getirebilmesi için 1 gün süre tanıdığı öğrenildi. 

Sercan'ın yurtdışındaki transfer görüşmelerini takip eden menajerlik şirketinin transferle ilgili FIFA'ya başvuracağı ve bu konuda ısrarcı olduğu belirtilirken, Sercan Yıldırım ve menajer Engin Kırkpınar'ın pürüzü çözmek için 1 gün daha Rusya'da kalacağı öğrenildi.




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