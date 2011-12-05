-Sercan antrenmana katılmadı İSTANBUL (A.A) - 05.12.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 7 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın, dar alanda pas çalışmaları, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladığı, çalışmanın ana bölümde ise taktik idman gerçekleştirildiği ifade edildi. Sakatlığı süren Sabri Sarıoğlu'nun, tedavisinin ardından salon çalışması yaptığı, Yekta Kurtuluş'un ise saha ve salon çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek. -''Yasaklı'' Sercan antrenmanda yok- 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, şike soruşturmasında şüpheli olarak geçen kişilerin bir kısmı hakkında 'seyirden yasaklanma' yönünde alınan karar sonucunda oluşturulan listede yer alan Sercan Yıldırım'ın, sarı-kırmızılıların yaptığı antrenmana katılmadığı öğrenildi. Yasağı kalkana kadar maçlarda oynayamayacak olan Sercan'ın, kanun gereği antrenmanlara da katılamayacağı ifade edildi. -İtirazda bulundu Diğer taraftan iddianamede adı geçen ve ''Seyirden yasaklı'' listesinde bulunan Galatasaraylı futbolcu Sercan Yıldırım, bunun için itirazda bulunduğunu söyledi. Sercan, yasak nedeniyle takımının bugün yaptığı antrenmana katılamadığını belirterek, ''Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Zaten savunmamı yazıp, avukatım vasıtasıyla gerekli mercilere itirazda bulunduk'' dedi.