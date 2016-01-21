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Spor

Serbest vuruşların efsane ismi Hami Mandıralı tekrardan Trabzonspor'da

Hami Mandıralı ikinci kez Trabzonspor'un teknik direktörü olması bekleniyor

21 Ocak 2016 01:42

Bordo mavili takımın sezon sonuna kadar ikinci kez takımın başına geçecek olan Hami Mandıralı ile anlaşması bekleniyor.

Eurosport'un haberine göre Trabzonspor'da ikinci kez Hami Mandıralı dönemi başlıyor. Yeni teknik direktör arayışlarını sezon sonuna kadar devam ettirecek olan bordo-mavili kulüp, bu süreçte takımı Hami Mandıralı'ya teslim ediyor.

Trabzonspor yönetimi, sezonun geri kalanını Hami Mandıralı ile tamamlayıp, genç teknik adamı önümüzdeki sezon takımın başına geçecek yeni hocanın yardımcısı yapmak istiyor. Buna göre Hami Mandıralı hem takımı çalıştıracak hem de yeni gelecek teknik direktöre geniş kapsamlı bir rapor sunacak. Hami Mandıralı'nın Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında takımın başında olması bekleniyor. Sadi Tekelioğlu ise yeniden alt yapının başına geçecek.

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