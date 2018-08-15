Serbest kalan Yunan askerleri, Selanik'te törenle karşılandı

Edirne Cezaevi'de beş aydan uzun süre casusluk suçlamasıyla tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen iki Yunan askeri, Selanik Havaalanı'nda törenler ve sevinç gösterileriyle karşılandı.

İki askere evlerine kadar eşlik eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrogalos "Bu neşe dolu bir gün, ailelerin sevincini paylaşıyoruz" dedi.

Teğmen Agelos Midretodis ve Çavuş Dimitros Kuklatzis, geçen Mart ayında Türk-Yunan sınırını yasadışı yollardan geçme suçundan gözaltına alınmıştı.

Askerler, sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti. İki Yunan askerine mahkemede askeri casusluk ve askeri yasak bölgeye girmek suçları yöneltilmişti.

Askerlerin tutukluluğu, Ankara ve Atina arasındaki ilişkilerde gerilime yol açmıştı.