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Spor

Serbest kalan Ibrahimovic'e Zenit'ten sosyal medya takibi

Zenit, İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'nin transferi öncesi de Instagram üzerinden takip etmişti

10 Haziran 2017 20:26

Rusya Ligi ekiplerinden Zenit, Manchester United ile sözleşmesi sona ererek serbest kalan Zlatan Ibrahimovic'i sosyal medyadan takip etti.

Teknik direktör Roberto Mancini ile anlaşma sağlayan Rus ekip, İtalyan teknik adamı transfer etmeden önce de Instagram üzerinden takip etmişti.

Manchester United'da bir sezon oynadıktan sonra ayrılan oyuncunun menajeri, 35 yaşındaki golcünün Avrupa'da kalacağını net bir şekilde söylemişti.

İsveçli futbolcu, geçen sezon Manchester United formasıyla çıktığı 46 maçta 28 gol ve 10 asistlik performans göstermişti.

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